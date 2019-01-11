Опять солгали: главная особенность Xiaomi Redmi Note 7 оказалась обманом
Одной из ключевых особенностей смартфона Xiaomi Redmi Note 7 стала 48-мегапиксельная основная камера. Однако, как оказалось, реальное физическое разрешение сенсора значительно меньше, чем заявлял производитель.
Об этом сообщает 4PDA.
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В Redmi Note 7 применяется сенсор Samsung GM1 с размером пикселя 0,8 мкм и физическим разрешением всего 12 Мп, а 48 Мп получается путем интерполяции – программного создания новых пикселей, имитирующие существующие.
Принцип работы сенсора Samsung G1 в Redmi Note 7
И хотя итоговый снимок и имеет разрешение 48 Мп, по детализации он будет уступать фотографии, которую сделают сенсором с реальным разрешением 48 Мп. Именно таким модулем является Sony IMX586, который будет установлен в Pro-версии Redmi Note 7.
Принцип работы Sony IMX586 в будущем Redmi Note 7 Pro
Компания Xiaomi объявила только об использовании 48-мегапиксельного сенсора Sony в Redmi Note 7 Pro. Вероятно, что смартфон также может получить более мощный процессор и увеличенный объем памяти.
Сейчас дата презентации Redmi Note 7 Pro не объявлена.
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