Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона

Среди множества смартфонов на рынке часто появляются устройства, которые действительно трудно оставить без внимания. Именно таким стал новенький OPPO Find X2, который поразил не только своим железом, но и рядом уникальных и полезных функций.

Технические характеристики

Интересно Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы

Начнем с технических характеристик. Как и положено флагманскому смартфону OPPO Find X2 получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, который в паре с 12 ГБ оперативной памяти и видеопроцессором Adreno 650 обеспечивают прекрасный пользовательский опыт во время обычной работы со смартфоном и игр. Встроенное хранилище здесь представлено накопителем на 256 ГБ.

К слову, у OPPO Find X2 6,7-дюймовый QHD+ дисплей с разрешением 3168х1440 точек, что также изрядно пригодится во время мобильного гейминга.

Основная камера состоит из трех датчиков:

главный с разрешением 48 Мп (диафрагма – f/1,7)

дополнительный сверхширокоугольный на 12 Мп

телевик – 13 Мп, что обеспечивает 10-кратный гибридный и 60-кратный цифровой зум

Разрешение фронтальной камеры 32 Мп. Ее встроили в небольшую "дыру" вверху экрана.



OPPO Find X2 выполнен в интересных цветах

OPPO Find X2 оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство за 38 минут.

Сканер отпечатков пальцев производитель расположил под дисплеем, также есть возможность разблокировки с помощью сканирования лица. Оба способа очень быстрые и устройство разблокируется без значительных задержек.

Дизайн

OPPO Find X2 получил действительно премиальный дизайн. Хотя сейчас уже никого не удивишь загнутыми краями дисплея, в этом смартфоне они придают устройству изящество. К тому же, благодаря такому решению удалось максимально минимизировать рамки вокруг дисплея: они здесь заметны только сверху и снизу, при этом не выглядят массивными. Как уже упоминалось, также на дисплее есть небольшая "дыра", в которой разместили фронтальную камеру.

Дизайн смартфона OPPO Find X2: фотогалерея / 24 канал

Относительно корпуса, то он выполнен из керамики и алюминия и выглядит очень красиво. К нам на обзор попал смартфон в зелено-синей градиентной окраске и такой цвет выглядит действительно очень свежо.

К теме Huawei P40 Lite – жизнь без сервисов Google возможна

Однако, хотелось бы отметить и небольшой минус такого дизайна. Как часто бывает с подобными материалами на них остаются отпечатки пальцев и даже заднюю часть устройства приходится часто протирать. Решается такая проблема очень просто – чехол. К тому же, в комплекте производитель поставляет кроме зарядки и наушников, прозрачный чехол.



В комплекте со смартфоном идет прозрачный чехол



Комплектация OPPO Find X2

Привычного 3,5 миллиметрового разъема под наушники здесь нет, поэтому придется либо приобрести переходник, либо беспроводные наушники. В качестве разъема под зарядное устройство здесь уже привычный Type-C.

Камеры

Перейдем к фотовозможностям новинки. Камера здесь действительно хорошая и может даже побороться за звание одной из лучших на рынке.



OPPO Find X2 получил тройную основную камеру

Подробные характеристики:

Основная камера 48 Мп: матрица Sony IMX586 / размер матрицы 1 / 2.0 "/ диафрагма f / 1.7 / 6 линз / Режим Ultra Night Mode 3.0 / Функция ультрастабилизации видео

Кинообъектив 12 Мп: матрица Sony IMX708 / размер матрицы 1 / 2.4 "/ диафрагма f / 2.2 / 6 линз / угол обзора 120 градусов / макросъемка на расстоянии 3 сантиметров / Режим Ultra Night Mode 3.0 / ультрастабильне видео в режиме Pro

Телеобъектив 13 Мп: диафрагма f / 2.4 / 5-элементный объектив / 5-кратный гибридный зум / 20-кратный цифровой зум / Режим Ultra Night 3.0

Как это работает на практике? Снимки получаются в высоком качестве и с корректной цветопередачей. Цвета на снимках яркие и насыщенные, однако, не слишком. Таким образом камера максимально натурально передает все то, что вы снимаете.

Обычный / широкоугольный режим на OPPO Find X2: фотогалерея / 24 канал



Съемка на основную камеру



Портретный режим

Снимки в ночном режиме также выходят сбалансированными и с минимальными шумами.

Обычный и ночной режим на OPPO Find X2 / 24 канал

Во время максимального зума качество картинки значительно теряется, однако как финальный результат вы не получаете просто размытое пятно на экране. Объекты остаются четкими и достаточно детализированными.

20-кратный цифровой зум на OPPO Find X2 / 24 канал

Также хотелось бы отметить режим SlowMo. Обычно, во время замедленной съемки очень теряется качество картинки. Однако, на OPPO Find X2 качество замедленного видео остается на достаточно приемлемом уровне.

Замедленное видео на OPPO Find X2: смотрите видео

32-мегапиксельная фронтальная камера также показала себя достойно. Здесь хотелось бы отметить портретный режим: фото получаются даже лучше, чем некоторые, сделанные на основную камеру бюджетных устройств.



Фото на фронтальную камеру

Важно! Фото в оригинальнойм разрешении можно посмотреть по ссылке.

Уникальные функции

Среди уникальных функций, прежде всего, отметим 120 Гц дисплей. Плавность картинки и максимальный комфорт даже от скроллинга страниц в сети – вот такие первые впечатления. Особенно эта функция пригодится мобильным геймерам. Благодаря такому решению вы точно засядете на долго просто наслаждаясь плавностью игрового процесса.

Интересно Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне

Относительно геймерских возможностей устройства, то OPPO Find X2 демонстрирует очень высокую продуктивность даже в ресурсоемких тайтлах. Так получается главным образом благодаря удачному сочетанию железа.

Еще одна особенность устройства, которую хотелось бы отметить, – программная. На OPPO Find X2 есть замечательная программа OPPO Relax, которая помогает успокоиться и помедитировать после тяжелого дня. Здесь есть разные режимы и соответственно разные способы релакса: можно выбрать технику дыхания или просто послушать успокаивающую музыку. Тяжело засыпаете? Здесь есть подборка, которая поможет вам расслабиться и окунуться в мир сновидений.

Функция OPPO Relax: смотрите видео

Общие впечатления от пользования

В общем OPPO Find X2 оставил после себя только положительные впечатления. В нем есть все, что необходимо и все это упаковано в очень привлекательный корпус. Смартфон прекрасно подойдет тем, кто любит мобильную фотографию, кто привык к максимальной производительности в играх, кто хочет просто скролить соцсети и просматривать видео на YouTube, а также тем, кто ценит в смартфоне лаконичный и изящный дизайн.

Цена

В Украине OPPO Find X2 стоит в диапазоне от 23 799 – 29 999 гривен. В основном цена зависит от магазина и цвета смартфона.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно