Анонс флагманского смартфона Oppo Find X2: топовый дисплей и мощная камера

Компания Oppo официально представила новую линейку флагманских смартфонов Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro. Обе модели получили 60-кратный зум, а также дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц.

Oppo Find X2

Работает на базе нового топового процессора Qualcomm Snapdragon 865. Конечно, он тоже имеет поддержку сети 5G.

Дисплей можно считать одной из фишек этой новинки. Он получил диагональ на 6,67 дюйма и разрешение 3168 х 1440 пикселей. При этом максимальная частота обновления картинки составляет 120 Гц. Это рекордный показатель на рынке. Именно такую частоту получили новые смартфоны Samsung Galaxy S20.

Оперативной памяти здесь предусмотрено 12 ГБ, а накопительной – 256 ГБ.



Цена Oppo Find X2 стартует от 1000 евро

Основная камера состоит из трех датчиков:

Главный с разрешением 48 Мп (диафрагма – f/ 1,7)

Дополнительный сверхширокоугольный на 12 Мп

Телевик – 13 Мп, обеспечивающий 10-кратный гибридный и 60-кратный цифровой зум

Разрешение фронтальной камеры 32 Мп. Ее встроили в небольшую "дырку" вверху экрана.

Oppo Find X2 оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт.



Oppo Find X2 получил 3 камеры

Oppo Find X2 Pro

Получил такой же набор камер, процессор и дисплей. Отличительной является емкость батареи: в Pro-версии она больше – 4260 мАч.

Еще одно отличие – защита от воды. Oppo Find X2 имеет защиту по стандарту IP54, а вот Oppo Find X2 защищен по стандарту IP68, то есть его можно погружать под воду на глубину 50 метров.

Из коробки оба смартфона работают под управлением Android 10 с графической оболочкой ColorOS 7.1.

Цена

Oppo Find X2 оценен в 999 долларов (27,6 тысячи гривен)

За Oppo Find X2 Pro нужно будет заплатить 1199 евро (33 тысячи гривен).

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