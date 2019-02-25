Oppo показала смартфон с уникальной камерой

Китайский бренд Oppo показал уникальную камеру с 10-кратным оптическим зумом. Эту камеру показали на прототипе засекреченного смартфона, который должны презентовать не раньше лета.

Как пишет издание Mashable, в центре внимания на выставке MWC 2019 оказались громкие смартфоны – Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. В то же время прототип от Oppo незаслуженно остался без внимания. Хотя эта разработка более практична для обычного пользователя – камера с рекордным 10-кратным оптическим увеличением.

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Что известно о новинке. Oppo показала эту камеру на прототипе засекреченного смартфона. Этот уникальный модуль состоит из трех объективов: 48-мегапиксельной основной линзы, широкоугольной линзы, равной 16-мм объективу – и телефотокамеры, эквивалентной 160-мм объективу.

Уникальная камера Oppo

Как объяснили разработчики, эту технологию удалось реализовать благодаря системе перископа и призмы, которую инженеры Oppo применяли в первом 5-кратном оптическом зуме несколько лет назад.

Для примера, смартфоны с одной из лучших камер на рынке – iPhone Xs и Galaxy S10 – имеют только двукратный оптический зум. Смартфон с лучшей камерой в мире – Huawei P20 Pro – имеет 5-кратное увеличение.

10x optical zoom is overkill on a phone... but at least someone is doing it! Good on Oppo for trying #mwc2019 pic.twitter.com/tDx1xxwesX — Raymond Wong (@raywongy) 23 лютого 2019 р.

Другие характеристики пока не сообщают. Подробнее о новинке в Oppo обещают рассказать лишь через несколько месяцев.

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