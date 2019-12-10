OPPO продемонстрировала работу камеры под дисплеем на рабочем смартфоне
На конференции Inno Day 2019 компания OPPO показала анонсированный ранее смартфон с фронтальной камерой, расположенной под поверхностью дисплея. В сети уже появились качественные снимки устройства, демонстрирующие особенности работы новой технологии.
Посетителям мероприятия показали рабочую версию смартфона, который оснащен подэкранной фронтальной камерой. Снимки продемонстрировал пользователь твиттера AndroidSaint.
Интересно: Смартфон OPPO Reno 3 показали на снимках дизайн и характеристики
Фото смартфона
Стоит отметить, что квадратную область в центральной верхней части экрана, где располагается камера, можно увидеть как при включенном, так и при отключенном дисплее. Впрочем, следует учитывать, что речь идет о прототипе устройства и к моменту серийного выпуска этот нюанс будет исправлен производителем.
Можно надеяться, что в будущем эту особенность исправят
Как работает подэкранная камера
Принцип работы технологии сводится к тому, что при активации фронтальной камеры экран над камерой становится прозрачным, чтобы пропускать больше света.
Прототип Oppo с камерой селфи расположенной под дисплеем
Дата продаж
Компания Oppo пока не сообщила, когда готовый коммерческий смартфон с этой технологией поступит в продажу, но совершенно очевидно, что это произойдет не раньше 2020 года.