OPPO продемонстрировала работу камеры под дисплеем на рабочем смартфоне

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Прототип смартфона от Oppo с подэкранной камерой / AndroidSaint

На конференции Inno Day 2019 компания OPPO показала анонсированный ранее смартфон с фронтальной камерой, расположенной под поверхностью дисплея. В сети уже появились качественные снимки устройства, демонстрирующие особенности работы новой технологии.

Посетителям мероприятия показали рабочую версию смартфона, который оснащен подэкранной фронтальной камерой. Снимки продемонстрировал пользователь твиттера AndroidSaint.

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Фото смартфона

Стоит отметить, что квадратную область в центральной верхней части экрана, где располагается камера, можно увидеть как при включенном, так и при отключенном дисплее. Впрочем, следует учитывать, что речь идет о прототипе устройства и к моменту серийного выпуска этот нюанс будет исправлен производителем.


Можно надеяться, что в будущем эту особенность исправят

Как работает подэкранная камера

Принцип работы технологии сводится к тому, что при активации фронтальной камеры экран над камерой становится прозрачным, чтобы пропускать больше света.


Прототип Oppo с камерой селфи расположенной под дисплеем

Дата продаж

Компания Oppo пока не сообщила, когда готовый коммерческий смартфон с этой технологией поступит в продажу, но совершенно очевидно, что это произойдет не раньше 2020 года.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Oppo Смартфоны
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