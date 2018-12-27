Oppo работает над смартфоном, который будет стоить меньше 100 долларов

Компания Oppo работает над выпуском серии очень бюджетных смартфонов. Новинка должна выйти под брендом Realme. Следующий смартфон бренда получит название Realme A1.

Об этом пишет pingvin.pro.

Новинку могут представить в ближайшее время.

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Сейчас самой доступной моделью является смартфон C1, который стоит около 107 долларов (3 тысячи гривен).

Издание предполагает, что новинка может получить более простые характеристики, а соответственно и более низкую цену. Сейчас есть информация, что стоимость Realme A1 может составить 86 долларов (2400 гривен).

Смартфоны этого бренда довольно популярны из-за хорошего сочетания цены и качества.

Детальной информации о характеристиках будущей новинки пока нет. Известно только, что новый смартфон будет в черном и желтом цветах.

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