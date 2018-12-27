Oppo работает над смартфоном, который будет стоить меньше 100 долларов

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Realme A1 могут представить уже скоро
Realme A1 могут представить уже скоро / pingvin.pro

Компания Oppo работает над выпуском серии очень бюджетных смартфонов. Новинка должна выйти под брендом Realme. Следующий смартфон бренда получит название Realme A1.

Об этом пишет pingvin.pro.

Новинку могут представить в ближайшее время.

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Сейчас самой доступной моделью является смартфон C1, который стоит около 107 долларов (3 тысячи гривен).

Издание предполагает, что новинка может получить более простые характеристики, а соответственно и более низкую цену. Сейчас есть информация, что стоимость Realme A1 может составить 86 долларов (2400 гривен).

Смартфоны этого бренда довольно популярны из-за хорошего сочетания цены и качества.

Детальной информации о характеристиках будущей новинки пока нет. Известно только, что новый смартфон будет в черном и желтом цветах.

 

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Теги: Техно Oppo Смартфоны
Источник: Техно
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