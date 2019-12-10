OPPO Reno 3 Pro 5G: характеристики и дата презентации тончайшего 5G-смартфона

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OPPO Reno 3 Pro 5G: характеристики и дата презентации / Фото из открытых источников

В течение нескольких последних недель топ-менеджеры компании OPPO постоянно напоминают об анонсе смартфона Reno 3 Pro 5G, который состоится уже совсем скоро. Особенностью новинки станет не только поддержка сетей пятого поколения: смартфон станет самым тонким представителем 5G-гаджетов на рынке.

Накануне презентации в сети появились технические характеристики OPPO Reno 3 Pro 5G.

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Ключевые характеристики

  • Дисплей

Согласно опубликованной в базе TENAA информации, OPPO Reno 3 Pro 5G получит AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюймов и разрешением 2400х1080 пикселей.

  • Технические характеристики

"Сердцем" смартфона станет недавно анонсированный процессор Snapdragon 765G. Заметим, такой же чип установлен в 5G-версии Redmi K30. Оперативной памяти в модели 8 ГБ, а размер встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора – 4000 мАч.

  • Камеры

На задней панели устройства разместятся сразу четыре камеры на 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.

Обзор смартфона OPPO Reno 3 Pro 5G – смотрите видео

  • Габариты

Подтвердились и габариты устройства, а также его толщина – реальные размеры смартфона составят 159,4 х 72,4 х 7,7 миллиметра при весе в 172 грамма.

Дата презентации

Возможная дата презентации OPPO Reno 3 Pro 5G – середина декабря 2019 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Oppo
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