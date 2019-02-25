Oppo показала свой гибкий смартфон Mate X

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Oppo Mate X
Oppo Mate X / theverge.com

За последнюю неделю мы наблюдаем настоящий бум гибких смартфонов. Так, 20 февраля компания Samsung выпустила смартфон Galaxy Fold. 24 февраля на старте выставки MWC 2019, представили Huawei Mate X. Уже на следующий день другой китайский производитель - компания Oppo - показала свой вариант гибкого устройства.

Как пишет издание The Verge, вице-президент Oppo Брайан Шен опубликовал фото новинки. Он будет называться Oppo Mate X. Внешне новинка очень похожа на Huawei Mate X.

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Правда, Шен намекнул, что не планируют выпускать в ближайшее время такую модель. По его словам, он не видит большого ажиотажа. И пока они не увидят большой заинтересованности - новинку выпускать не станут.

Что известно о Oppo Mate X. Это одна большая OLED-панель с двумя экранами. Смартфон можно складывать в обе стороны. На части корпуса, который в сложенном состоянии не накрыт другим дисплеем, можно увидеть камеру и светодиод.

Oppo Mate X

Oppo Mate X в ближайшее время не представят

Вероятно Oppo выбрала выжидательную позицию. Китайцы хотят увидеть, насколько популярными станут Galaxy Fold и Huawei Mate X, которые стоят около 2 тысяч долларов.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Oppo
Источник: 24 Канал
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