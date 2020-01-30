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Oppo выпустит собственные смарт-часы – появилось их изображение

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Oppo выпустит собственные смарт-часы / gizchina.it

Китайский производитель Oppo, хорошо известный выпуском смартфонов, работает над еще одним девайсом. Это должны быть фирменные умные часы. В сети появилось изображение будущей новинки – и они очень напоминают Apple Watch.

Известный китайский инсайдер Ice Universe опубликовал официальный пресс-рендер этих умных часов.

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Что известно

Как показывает снимок, будущие смарт-часы будут очень похожи на Apple Watch, по крайней мере дизайном. У новинки будет прямоугольный корпус, дисплей с закругленными краями, две кнопки управления, а также микрофон для разговоров.

Что касается характеристик, то пока детальной информации нет. Вероятно, новинка будет иметь слот для SIM-карты (возможно, eSIM).

Когда увидим

Источники сообщают, что новинку должны представить в первой половинные 2020 года. Возможно презентация состоится в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Oppo Умные часы
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