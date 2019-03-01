Определили лучший смартфон выставки MWC 2019

Компания GSMA, которая представляет интересы мобильных операторов во всем мире, назвала лучший смартфон выставки MWC 2019. В этом году это звание получил флагманский смартфон Huawei Mate 20 Pro.

Признание получил Huawei Mate 20 Pro. Как сообщает 4PDA, эксперты GSMA выделили высокую производительность, тройную ультраширокоугловую камеру Leica, емкий аккумулятор с функцией беспроводной зарядки и дизайн Mate 20 Pro.

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Спасибо GSMA за высокую оценку Huawei Mate 20 Pro. Серия Mate 20 воплощает инновационный дух компании и, что более важно, передовые технологии для лучшего пользовательского опыта,

– отметил президент подразделения мобильных устройств Huawei Consumer BG Кевин Хо.

Кроме того, представитель компании подчеркнул, что высокие показатели продаж подтверждают, что Huawei Mate 20 Pro получил признание пользователей во всем мире. Это мотивирует компанию и дальше создавать новые продукты на базе самых инновационных технологий Huawei.



Huawei Mate 20 Pro стал лучшим смартфоном MWC 2019

Характеристики. Huawei Mate 20 Pro построен на базе 7-нанометрового чипсета Kirin 980 с двойным нейромодулем. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge с мощностью до 40 Вт, функция беспроводной зарядки Wireless Quick Charge и технологию обратного беспроводной зарядки.

Широкоугольный объектив тройной камеры Leica позволяет делать снимки с искривлением геометрии, характерным для традиционных широкоугольных объективов. Также новая камера поддерживает макросъемку с расстояния всего 2,5 сантиметра от объекта.



Huawei Mate 20 Pro получил интересное размещение камер

Huawei Mate 20 Pro работает под управлением EMUI 9.0 - фирменной прошивки на базе Android Pie.

Другие новинки Huawei. На MWC 2019 компания Huawei также представила складной смартфон Mate X и ноутбуки MateBook X Pro, MateBook 14 и MateBook 13.

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