Определили самую дорогую компанию в мире

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Основатель Amazon Джефф Безос
Основатель Amazon Джефф Безос / forbes.ru

Издание Bloomberg обнародовало рейтинг самых дорогих компаний в мире. На первом месте оказалась компания Amazon.com, основанная Джеффом Безосом.

Как пишет агентство Bloomberg, стоимость компании Безоса оценивают в 797 миллиардов долларов.

На втором месте компания Microsoft Corp, которая оценена в 789 миллиардов долларов. Третьей в рейтинге самых дорогих стала дочерняя компания Google – Alphabet. Ее рыночная стоимость – 745 миллиардов.

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Корпорация Apple занимает лишь 4 строчку, стоя 702 миллиардов долларов.

Как известно, ранее основатель компании Amazon.com Джефф Безос был признан самым богатым человеком на планете.

Что известно об Amazon.com? Это один из первых интернет-магазинов, основанных в 1994 году. Сначала сервис продавал только книги, поэтому долгое время ресурс ассоциировался именно с литературой. Сейчас компания активно внедряет новейшие технологии и искусственный интеллект. Например с 2016 года компания использует доставку дронами.

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Теги: Техно IT-бизнес Amazon
Источник: Техно
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