Определили самую популярную операционную систему в мире

Согласно новой статистике Net Applications рейтинг наиболее популярных десктопных операционных систем возглавляет Windows 7. Хотя в последнее время Microsoft вкладывает много усилий в совершенствование Windows 10, самая новая операционка уступает решению, которому уже почти десятилетие.

Об этом говорится на официальном сайте Net Applications.

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Доля Windows 7 в ноябре 2018 года всех персональных компьютеров составила 38,89%, тогда как на Windows 10 приходится чуть меньше – 38,14%. Отметим, что первый выпуск Windows 7 состоялся в далеком 2009 году. На третьем месте расположилась Windows 8.1 с долей 4,59%, затем идет Windows XP с 4,23% и напоследок macOS 10.14 с 3,57%.

Остается самой популярной операционной системой в мире

Среди всех ПК с установленной Windows версия 7 также доминирует и занимает 43,8%. Если рассматривать все персональные компьютеры, то 87% из них работают на одной из версий Windows, macOS – 9,46%, на Linux – 2,03% и 0,31% – на Chrome OS.

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