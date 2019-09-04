Определили самые мощные смартфоны августа 2019
Китайские производители ежемесячно представляют сразу несколько новых смартфонов. Местный аналог популярных бенчмарков AnTuTu и Geekbench публикует список самых продуктивных смартфонов среди новинок.
На первой строчке августовского рейтинга самых мощных смартфонов расположился Nubia Z20, оснащенный сразу двумя дисплеями. Результат флагмана – 450 040 баллов.
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Второе место досталось доступному из ныне представленных 5G-смартфонов – iQOO Pro 5G, который набрал 449 826 баллов.
Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Note10 + 5G с показателем в 433 667 баллов.
Вся восьмерка рейтинга самых мощных смартфонов августа выглядит так:
- Nubia Z20 – 450 040 баллов.
- iQOO Pro 5G – 449 826 баллов.
- Samsung Galaxy Note10 + 5G – 433 667 баллов.
- Samsung Galaxy Note10 – 415 680 баллов.
- Pioneer X1 – 410 137 баллов.
- Meizu 16s Pro – 404 099 баллов.
- Redmi Note 8 Pro – 235 110 баллов.
- Redmi Note 8 – 179892 балла.
Самартфоны Redmi. Обе новинки Redmi оказались наименее продуктивными смартфонами в силу того, что не позиционируются как флагманские.
Самартфоны Redmi заняли последние строчки в рейтинге самых мощных смартфонов
С отрывом почти в 200 тысяч баллов на седьмой строчке разместился Redmi Note 8 Pro, построенный на базе процессора MediaTek Helio G90T. На последней строчке – модель Redmi Note 8 с платформой Snapdragon 665.
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