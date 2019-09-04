Определили самые мощные смартфоны августа 2019

Китайские производители ежемесячно представляют сразу несколько новых смартфонов. Местный аналог популярных бенчмарков AnTuTu и Geekbench публикует список самых продуктивных смартфонов среди новинок.

На первой строчке августовского рейтинга самых мощных смартфонов расположился Nubia Z20, оснащенный сразу двумя дисплеями. Результат флагмана – 450 040 баллов.

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Второе место досталось доступному из ныне представленных 5G-смартфонов – iQOO Pro 5G, который набрал 449 826 баллов.

Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Note10 + 5G с показателем в 433 667 баллов.

#Xiaomi #Samsung #top #Top10

August released new mobile phone performance list.

Top flagship competition, the #NubiaZ20 with a high score of 450k points, won the top position of the new machine in August. The #RedmiNote8Pro equipped with MediaTek #G90T has more than 230k run. pic.twitter.com/58EtkHAO6M — Xiaomishka (@xiaomishka) September 2, 2019

Вся восьмерка рейтинга самых мощных смартфонов августа выглядит так:

Nubia Z20 – 450 040 баллов. iQOO Pro 5G – 449 826 баллов. Samsung Galaxy Note10 + 5G – 433 667 баллов. Samsung Galaxy Note10 – 415 680 баллов. Pioneer X1 – 410 137 баллов. Meizu 16s Pro – 404 099 баллов. Redmi Note 8 Pro – 235 110 баллов. Redmi Note 8 – 179892 балла.

Самартфоны Redmi. Обе новинки Redmi оказались наименее продуктивными смартфонами в силу того, что не позиционируются как флагманские.



Самартфоны Redmi заняли последние строчки в рейтинге самых мощных смартфонов

С отрывом почти в 200 тысяч баллов на седьмой строчке разместился Redmi Note 8 Pro, построенный на базе процессора MediaTek Helio G90T. На последней строчке – модель Redmi Note 8 с платформой Snapdragon 665.

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