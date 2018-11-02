Определили самый мощный мобильный процессор в мире

Во время презентации планшета Apple iPad Pro (2018) компания особое внимание уделила обновленной версии процессора Apple A12 Bionic под названием A12X Bionic. Именно этот чип получил новый iPad Pro.

Эксперты решили протестировать его в бенчмарке Geekbench, пишет gizmochina.com.

Так, планшет с диагональю 11 дюймов и 4 ГБ оперативной памяти смог набрать в тестах 4987 баллов в одноядерном испытании, и 17 928 – в многоядерном.

Читайте также: Стартовала продажа microSD-карт Samsung на 512 ГБ: шокирующая цена

А модификация с диагональю 12,9 дюйма и 6 ГБ оперативной памяти, набрала 5030 и 17 995 баллов соответственно.



Результаты тестирования A12X Bionic

Впоследствии версия с 12,9 дюйма набрала в бенчмарке 18 217 баллов в многоядерном тестировании.

Таким образом, новинка от Apple не только превзошла результаты своего предшественника, но и оставила позади MacBook Pro (2018) на базе Intel Core i7-8750H, который работает с 16 ГБ оперативной памяти.



A12X Bionic обогнал Intel Core i7-8750H

Поэтому эксперты убеждены, что новый A12X Bionic является самым мощным мобильным процессором в мире.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно