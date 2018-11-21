Определили смартфон, который активнее всего покупали в октябре

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Honor 8X установил рекорд в Китае
Honor 8X установил рекорд в Китае / techstage.de

Новый смартфон Honor 8X от компании Huawei стал самым продаваемым устройством в Китае за прошлый месяц. Недавно этот аппарат стал доступен и на украинском рынке.

Об этом сообщает ferra.ru.

Honor 8X стал самым продаваемым у крупнейших онлайн-ритейлеров, таких как JD.com и Tmall.com.

Причем речь идет не только о количестве проданных смартфонов, но и об объеме вырученных средств.

Напомним, Honor 8X поступил в продажу в Украине 19 октября. Эта модель поддерживает модуль NFC, а это означает, что с его помощью можно будет осуществлять оплату товаров и услуг.

Honor 8X

Honor 8X установил рекорд по продажам

Смартфон работает на процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также смартфон получил графический ускоритель Mali G51 и технологию GPU Turbo, что позволяет эффективнее использовать возможности аппаратных компонентов. Основная камера Honor 8X имеет два модуля 20 Мп+ 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Ориентировочная стоимость базовой версии в Украине составляет 7699 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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