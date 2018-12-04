Практически каждый современный смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки. В этом году производители особенно активно внедряли новые решения, соревнуясь в скорости зарядки. В сети появился список из 59 смартфонов, который позволил определить, какой смартфон заряжается быстрее всего.

Об этом сообщает 4PDA.

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В ходе теста было установлено, на сколько процентов заряжен каждый из 59 смартфонов за 30 минут. Как выяснилось, большинство современных моделей достигают за указанное время отметки в 50-60%. Также интересно, что большинство из них произведено китайскими компаниями.

Первое место занял Oppo R17 Pro. Используя фирменную технологию SuperVOOC и комплектный адаптер мощностью 50 Вт, всего за полчаса он зарядился на 92%. Для полной зарядке гаджета требуется около 40 минут.

Определили смартфон, который быстрее всего заряжается

Второе место с небольшим отрывом занял Honor Magic 2 – с адаптером на 40 Вт он дошел до 83%. Третье место разделили Meizu Pro 7 Plus и Oppo R11, которые зарядились на 66%.

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