Опубликовали даты следующих презентаций Microsoft: что представит корпорация

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Microsoft: даты следующих презентаций
Microsoft: даты следующих презентаций / Фото из свободных источников

Известный инсайдер Брэд Семс опубликовал планы корпорации Microsoft на следующий год. В список продуктов, которые рэдмондцы планируют представить, попали совершенно новые устройства, о которых гуляло немало слухов.

Об этом сообщает 4PDA.

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К примеру, в списке засветился Surface Ambient Computing Device, релиз которого запланирован на весну 2019 года. Новый планшет Surface Pro с USB Type-C и тонкими рамками представят в конце 2019 года. Новый ноутбук Surface Laptop с процессором AMD также покажут в конце 2019 года. Surface Book увидит свет лишь в начале 2020 года. В том же году Microsoft представит и Surface Monitor / Studio.

К тому же появилась информация о релизе загадочного гибкого планшета Microsoft Andromeda, который, по предварительным данным, получит два экрана и поддержку LTE. Долгожданную новинку представят не раньше второй половины 2019 года.

Microsoft Andromeda
Прототип Microsoft Andromeda

Что касается Surface Monitor / Studio, источник сообщает, что нас ждет модульное устройство с возможностью расширения памяти или даже легкой замены процессора.

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Теги: Техно ноутбук планшеты Microsoft Гаджеты
Источник: Техно
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