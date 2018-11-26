Опубликовали новые детали о флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8150

К концу этого года компания Qualcomm планирует анонсировать новый флагманский процессор для смартфонов Snapdragon 8150. Долгое время в сети не появлялось никакой информации о новом чипсете, однако известному инсайдеру Ice universe удалось выведать несколько ключевых особенностей новинки.

Об этом Ice universe сообщил на своей странице в Twitter.

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По данным инсайдера, в состав Snapdragon 8150 войдут четыре энергоэффективных ядра Kryo Silver с тактовой частотой до 1,8 ГГц и 128 Кбайт кэш-памяти L2 на ядро, три ядра Kryo Gold с максимальной частотой 2,419 ГГц и 256 Кбайт кэша второго уровня на каждое ядро, а также еще более производительное ядро Kryo Gold с пиковой частотой 2,842 ГГц и 512 Кбайт кэш-памяти L2.

Осведомитель не уточняет специфику ядер. Но, судя по всему, мы имеем дело с Kryo 835 Gold и Silver – кастомными ядрами ARM Cortex-A75 и Cortex-A55. Тем более, что объем кэш-памяти L2 трех ядер Kryo Gold и четырех Kryo Silver в Snapdragon 8150 совпадает с таковым у ядер Gold и Silver чипсета Snapdragon 845. Из этой схемы выбивается только одинокое ядро Kryo Gold с удвоенным объемом кэша. И не исключено, что оно построено на свежих ядрах ARM Cortex-A76.

Кроме того, в сети уже появлялась информация, что Snapdragon 8150 получит графический ускоритель Adreno 640. Но его спецификации и производительность пока уточняются.

Отметим, релиз Qualcomm Snapdragon 8150 запланировали на 4 декабря.

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