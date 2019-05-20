Опубликовали новый сюжетный трейлер игры Total War: Three Kingdoms – видео

Компания Sega и студия Creative Assembly опубликовали новый трейлер своей тактической глобальной стратегии Total War: Three Kingdoms. Отметим, видеоролик посвятили полковник Лю Бэю, который борется с Цао Цао и жестоким Дун Чжо за власть над Китаем.

Как сообщает Overclockers, кроме этих трех военачальников, новая игра предложит на выбор еще девяти героев, а для любителей исторической достоверности добавили режим Records.

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Особенности нового режима. При выборе нового режима геймеру придется положиться на свой ум и тактику, так как глобальные войны и битвы будут максимально реалистичны. Их время увеличится на 30%, они станут менее эффектные и зрелищные, а каждый из 12 доступных военачальников из героя превратится в обычного, а значит уязвимого человека.

Трейлер игры Total War: Three Kingdoms – смотрите видео

Однако стоит отметить, и в режиме Records, и в обычном режиме, сюжет Total War: Three Kingdoms будет одинаковым.

Дата выхода игры. Релиз глобальной тактической стратегии Total War: Three Kingdoms состоится уже 23 мая 2019 года только на PC.

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