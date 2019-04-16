Орбитальный телескоп обнаружил свою первую "Землю"

Группа астрономов из Массачусетского института опубликовала пресс-релиз, сообщив об очередном достижении новой миссии по поиску планет за пределами Солнечной системы. Орбитальный телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite – TESS, запущенный 18 апреля 2018-го года, обнаружил самый мелкий в свой недолгой исследовательской миссии объект – предположительно каменную планету размером с нашу Землю.

Экзопланета HD 21749c вращается около 8-ми дней вокруг звезды HD 21749. Система HD 21749 удалена от нас на 53 световых года. Звезда – это красный карлик с массой примерно 80% Солнца. Об этом сообщает MIT.

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Короткий период обращения планеты вокруг домашней звезды означает, что температура может достигать 450 градусов по Цельсию. Методика и инструменты поиска будут развиваться, и астрономы рассчитывают найти десятки экзопланет в комфортной с точки зрения земной жизни зоне.

Какими еще были находки TESS

Орбитальный телескоп Kepler за время своей многолетней работы обнаружил 2662 экзопланеты, многие из которых могут быть размером с Землю. Миссия TESS немного другая. Телескоп TESS изучает ближайшие звезды и вместе с наземной аппаратурой в Чили – Planet Finder Spectrograph, PFS, позволяет с определенной степенью точности определять массу и даже состав атмосферы экзопланет.



Температура на планете может превышать 450 градусов по Цельсию

За два года миссия TESS предполагает изучить более 200 тысяч звездных систем. Ученые ожидают, что это поможет открыть более 50 экзопланет. Спутник охватывает свыше 90% неба в течение 13,5 дней.

Кстати, в системе HD 21749 обнаружена еще одна экзопланета – HD 21749b. Но это небесное тело относится к классу "суб-Нептун", и таких объектов TESS обнаружил уже несколько штук.

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