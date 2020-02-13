Организаторы отменили масштабную выставку MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

Организаторы крупнейшей в мире выставки мобильной техники Mobile World Congress – официально объявили об отмене мероприятия. Заметим, MWC 2020 должна была начаться 24 февраля в Барселоне.

Масштабы выставки

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Главное событие отрасли проводится ежегодно и собирает сотни тысяч участников и посетителей. По некоторым оценкам, отмена MWC в этом году может иметь далеко идущие последствия.

Компании-участники тратят миллионы долларов на аренду площадей, перевозку и размещение персонала и оборудования и прочее. Поэтому отмена MWC может стать серьезным финансовым ударом для Ассоциации GSM – организации, которая с 2006 года проводит эту выставку. Потери могут оказаться настолько масштабным, что поставят под угрозу дальнейшее существование крупнейшего мероприятия мобильной индустрии.

Официальное решение организаторов

Как бы там ни было, GSMA решила, что общественная безопасность важнее.

Заботясь о безопасной и здоровой окружающей среде в Барселоне и принимающей стране в целом, GSMA отменила MWC Barcelona 2020. Беспокойство, которое вызвала во всем мире вспышка коронавируса, проблемы с поездками и прочие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия,

– говорится в официальном заявлении организаторов выставки.

Что важно знать о коронавирусе в Китае?Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США, Франции. Также вспышку вируса зафиксировали и в Германии и еще ряде стран Европы. Также есть информация об инфицированных в России. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV.



Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 1 369 человек, всего заболели 60 332 человек (данные по состоянию на утро 13 февраля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 6 061 человек выздоровели от коронавируса.

Какие компании отказались от участия в MWC 2020

Напомним, что ранее десятки компаний отменили свое участие в MWC 2020. В их числе крупнейшие мировые бренды – Huawei, Sony, Ericsson, HMD, Intel, LG, Nokia, NVIDIA, Facebook, Amazon, NTT Docomo и другие.

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