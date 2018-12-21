Оригинальная игра DOOM получила приятное обновление

Одна из самых известных игр в индустрии – DOOM получила очередное приятное обновление к своему 25-летию. На прошлой неделе Джон Ромеро объявил о разработке пятого эпизода под названием Sigil, а команда модераторов разработала пакет новых текстур высокого разрешения для легендарного шутера.

Об этом сообщает Overclock3D.

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Энтузиасты в своей работе активно применяли системы искусственного интеллекта и глубокого обучения. Оригинальные текстуры увеличивались в восемь раз, затем вручную очищались от артефактов работы нейронных сетей, над ними проводились операции восстановления первичного окраски и прозрачности. На финальном этапе улучшенные текстуры сжимались в два раза.

Что касается программных инструментов, то моддеры рассказали об использовании NVIDIA GameWorks SuperResolution и Topaz AI Gigapixel.

Трейлер игры DOOM – смотрите видео

Пакет DOOM Neural Upgrade X2 доступен для обсуждения и загрузки на форумах Doomworld. Его размер составляет 94 МБ.

Отметим, DOOM 1 в сжатом виде занимал 2,4 МБ дискового пространства и свободно помещался на две 3,5-дюймовые дискеты.

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