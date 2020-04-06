Оригинальная разработка от Xiaomi: лейка для душа, очищающая воду

Мы привыкли к интересным разработкам, которые регулярно предлагает китайский производитель Xiaomi. И новый продукт компании привлекает внимание. Это оригинальная лейка для душа, получившая интересный дизайн и способность очищать воду от вредных примесей с помощью сменных фильтров.

Новинку представили на собственной краудфандинговой платформе Youpin, передает gizmochina.com.

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Чем интересен

По всей плоскости аксессуара расположены 40 миниатюрных дюз, размер которых составляет всего 0,25 миллиметра. Благодаря этому существенно повышается давление струи даже при слабом напоре в централизованной системе.

Лейка не только эффективно распыляет воду, но и очищает ее от вредных механических взвесей и хлора. Ведь устройство оснастили специальным фильтром, который состоит из хлопка и активированного угля. По заверениям производителя, фильтр может задерживать до 99% бактерий и примесей.

Xiaomi рекомендует заменять фильтр раз в два месяца или после того, как он станет темно-коричневым.

Цена

Стоимость самой лейки оценена в 10 долларов (около 280 гривен) .

. Шланг для душа стоит 15 долларов (400 гривен) .

. Специальный подарочный набор с тремя сменными фильтрами в комплекте стоит 16 долларов (440 гривен).

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