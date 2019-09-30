"Ощадбанк" выпустил умное кольцо для бесконтактного расчета

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Умное кольцо от "Ощадбанка"
Умное кольцо от "Ощадбанка" / Фото/ Скриншот

Еще два года назад для украинцев удивительным было рассчитываться с помощью смартфона. Сейчас же наличие модуля NFC (который и обеспечивает бесконтактный расчет), важный критерий при выборе гаджета.

И в "Ощадбанке" решили пойти еще дальше, и предложили аксессуар, который тоже обеспечит бесконтактную оплату.

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Характеристики. Это кольцо оснащено NFC-чипом, которым можно платить быстро только в одно касание.

Как утверждают в компании, это кольцо не имеет аналогов. При этом оно оснащено встроенным электронным ключом, который гарантирует безопасность персональных данных.

Кольцо изготовлено из керамики и не имеет лишних металлических деталей. Также девайс оснащен защитой от воды и пыли, что позволяет погружаться в воду на глубину до 50 метров.

Цена. Как объяснили в банке – это эксклюзивное предложение для клиентов. Ее стоимость стартует от 3500 гривен. Гаджет доступен в черном и белом цветах.

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Ощадбанк Банки
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