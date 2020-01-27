Ошибки героев Grand Theft Auto V разобрал бывший профессиональный грабитель: видео

Любой геймер знает, что видеоигры полны условностей, которые им нужно прощать. Ведь иначе развлечение обернется той же рутиной, которую мы переживаем в реальности каждый день. Даже популярнейшая франшиза Grand Theft Auto не исключение. Насколько неправдоподобно в игре сделаны ограбления, рассказал бывший вор.

Бывший вор Ларри Лоутон отсидел 11 лет за несколько ограблений. Он специализировался на ювелирных магазинах, а после выхода из тюрьмы стал консультантом. Сейчас Ларри сотрудничает с владельцами ювелирных, полицией, юристами и адвокатами, делясь с ними опытом.

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Именно его работа помогла предотвратить ряд ограблений и раскрыть множество трудных дел. На своем YouTube-канале Лоутон решил разобраться, насколько неправдоподобной может быть GTA V в том, что касается главной особенности игры, – ограблений. Конечно же, речь пойдет о самом первом деле, в котором герои обнесли ювелирку.

Что же не так с культовым ограблением в GTA V

Ларри Лоутон отметил, что Майклу (один из главных героев игры) безусловно не стоит заходить внутрь, и если бы это была реальная жизнь, то его повязали бы в считанные часы после преступления. Кроме того, при подготовке ему не стоило взбираться на крышу: он оставил много отпечатков и наверняка попался кому-то на глаза.

Если уж команде так нужна была информация о местности, то планы крыши наверняка нашлись бы в городском архиве или на спутниковых снимках. Да и разъезжать на собственной машине в зоне будущего преступления точно не стоит. А самой большой ерундой был сам предмет кражи. Преступники предпочли украсть товары с витрины, тогда как в глубине здания наверняка был сейф с бриллиантами, которые могли повысить куш многократно.

Разбор ограбления в GTA V от Ларри Лоутона:

Также Лоутон рассказал о деталях. Например, в реальности сигнализация срабатывает моментально, а ограбление не длятся по 90 секунд: сам Ларри однажды грабил магазин в течение получаса.

Единственное, что действительно понравилось Лоусону – это отлично проделанный путь ухода. С другой стороны, бывший вор отметил, что это игра, и в первую очередь она должна быть веселой. С этим Grand Theft Auto V, одна из самых успешных игр в истории, справляется на отлично.

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