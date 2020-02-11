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Оскароносный режиссер Тайка Вайтити раскритиковал клавиатуры Apple MacBook

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Режиссер Тайка Вайтити / geek.informator.ua

Режиссер Тайка Вайтити, что в этом году получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий в фильме "Кролик Джоджо", неожиданно раскритиковал клавиатуры ноутбуков Apple.

Во время разговора с журналистами, у Тайка Вайтити спросили, что, по его мнению, авторы должны требовать в будущем при дискуссиях с продюсерами, он раскритиковал неоднозначные клавиатуры ноутбуков Apple.

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"Apple нужно починить эти клавиатуры. На них невозможно набирать текст, они стали хуже. Это заставляет меня хотеть вернуться на ПК, ведь такая клавиатура намного лучше реагирует на ваши пальцы... Эти клавиатуры Apple ужасные", – возмутился Вайтити.

Он добавил, что проблемы с плечом, известным как OOS (синдром профессиональной перегрузки – возникает у лиц, работающих за ноутбуками).

WGA (Гильдия сценаристов) должна вмешаться и действительно что-то сделать, – добавил режиссер.

Что имел в виду

Правда, он не уточнил, какая модель ноутбука Apple. Как известно, в новом 16-дюймовом MacBook Pro механизм клавиатуры "бабочка" с небольшим ходом клавиш заменили комфортной конструкцией "ножницы".

MacBook Pro 16

Тогда Apple сообщили, что новая конструкция клавиатуры является удобной при наборе текстов. При этом "бабочку" использовали в ноутбуках Apple уже почти пять лет, возможно именно на такой модели пишет тексты Вайтити.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно MacBook Apple Оскар 2020 Фотоновости Гаджеты
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