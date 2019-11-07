Основатель Alibaba приехал в Украину: проведет лекцию для студентов

Основатель Alibaba Group и второй в списке самых богатых людей Китая по версии Forbes Джек Ма приехал в Украину. Он посетит Харьков, где проведет выступление перед студентами.

Как пишет kh.ua, бизнесмена уже заметили в харьковском аэропорту.

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По предварительной информации, Джек Ма должен выступить перед студентами Харьковского национального университета имени Каразина. Подробности этого мероприятия на данный момент неизвестны.

Как передает Liga.Tech, бизнесмен прибыл в Украину ради участия в Киевском международном экономическом форуме. Там его выступление запланировано на 8 ноября.



Джек Ма в Харькове

Кто такой Джек Ма? Он занимает 21 место в мире и второе место в Китае среди самых богатых людей. Его состояние сейчас составляет 37,3 миллиарда долларов. Он стал первым бизнесменом из материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes.



Ма является активным борцом за сохранение природы. В 2009 году по решению Ма группа компаний Alibaba пересмотрела свою политику и запретила продажу продуктов, сделанных из акульих плавников. В 2010 году он заявил, что Alibaba будет отчислять 0,3 процента от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды, в частности, программы по улучшению качества воды и воздуха.

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