Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании

Миллиардер Билл Гейтс решил уйти из совета директоров корпорации Microsoft, которую основал вместе с Полом Алленом в 1975 году. Бывший генеральный директор технологического гиганта желает больше времени посвятить благотворительности.

Гейтс выходит из директората Microsoft

Несмотря на решение уйти из совета директоров Microsoft, Гейтс останется техническим консультантом нынешнего генерального директора корпорации Сатья Наделла. Об этом говорится в сообщении самого Билла Гейтса на его странице в LinkedIn .

К слову В феврале Фонд Билла Гейтса заявил, что жертвует 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Бизнесмен ушел также и из совета директоров инвестиционного фонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

Выход из совета директоров не означает выход из компании. Microsoft всегда будет важной частью моей жизни,

– подчеркнул Гейтс.

И добавил, что будет продолжать помогать компании "формировать мировоззрение и достигать амбициозных целей".

Кто такой Билл Гейтс: коротко

Билл Гейтс – 64-летний миллиардер, много лет входит в ведущую тройку богатейших людей планеты. В частности, по данным Forbes, состояние бизнесмена превышает 100 миллиардов долларов.

Однако 13 марта стало известно, что из-за пандемии коронавируса лишь за день богатые люди мира потеряли 78 миллиардов долларов. Среди них и Билл Гейтс – он потерял 5 миллиардов долларов.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом (умер в 2018). До 2008 года был генеральным директором Microsoft.

В 2008 году заявил, что постепенно будет передавать полномочия руководителя корпорации, чтобы сосредоточиться на работе в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Это благотворительная организация, которая поддерживает социальные, образовательные и другие проекты.

Окончательно покинул пост руководителя Microsoft 4 февраля 2014 года. Однако по сей день оставался членом совета директоров компании.

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