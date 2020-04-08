Основатель Twitter отдал миллиард долларов на борьбу с COVID-19
Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Он направил 1 миллиард в фонд Start Small в акциях компании Square, что составляет 28% его состояния. Об этом Дорси написал у себя в твиттере.
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Он отметил, что фонд будет работать прозрачно, и прикрепил ссылку, по которой можно отследить перерасчеты. Там его вклад в фонд составил 997 818 354 доллара.
Основатель Twitter добавил, что после завершения пандемии фонд перейдет на помощь в сфере женского здоровья, образования и не только.
Среди людей, которые пожертвовали деньги на борьбу с коронавирусом, немало знаменитостей мирового масштаба: Билл Гейтс, Рианна, Мадонна, Кьяра Ферраньи, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Илон Маск (Tesla начала изготавливать аппараты вентиляции легких) и многие другие.
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