Основатель Xiaomi проиграл пари на кругленькую сумму: детали

9 Читати новину українською
Лей Цзюнь – генеральный директор Xiaomi
Лей Цзюнь – генеральный директор Xiaomi / Getty Images

Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь проиграл пари с Донг Минчжу – председателем совета директоров компании по производству кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. По условиям спора Лей Цзюню придется выплатить оппоненту 1 миллиард юаней (150 миллионов долларов).

Суть спора. Как сообщает Gizmochina, в декабре 2013 года во время выступления по национальному телевидению Лэй Цзюнь поспорил с Донг Минчжу, что в следующие пять лет доход Xiaomi превзойдет выручку Gree Electric.

Читайте также: Xiaomi представила "умный" видеорегистратор: что он умеет

Сначала спор был всего на 1 юань, но Донг Минчжу повысил ставку до миллиарда.

Результат. Недавно Gree Electric отчиталась, что доход компании за 2018 составил 198 миллиардов юаней. Доход Xiaomi за тот же период – 174,915 миллиарда юаней. Это на 20 миллиардов меньше, чем у производителя кондиционеров. Как результат, Лей Цзюнь проиграл спор.

Пока ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В Крыму коммунисты устроили оккупантам "бунт" на 1 мая: фото
сегодня
700
Теги: Техно Деньги Xiaomi IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 5898
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
29 апреля 22:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 1816
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
29 апреля 14:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
5578
Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
28 апреля 21:32 Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
315
5 самых "зеленых" технологических компаний мира
27 апреля 22:02 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
327
Новости
Больше новостей
Залиште відгук