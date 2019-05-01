Основатель Xiaomi проиграл пари на кругленькую сумму: детали

Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь проиграл пари с Донг Минчжу – председателем совета директоров компании по производству кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. По условиям спора Лей Цзюню придется выплатить оппоненту 1 миллиард юаней (150 миллионов долларов).

Суть спора. Как сообщает Gizmochina, в декабре 2013 года во время выступления по национальному телевидению Лэй Цзюнь поспорил с Донг Минчжу, что в следующие пять лет доход Xiaomi превзойдет выручку Gree Electric.

Читайте также: Xiaomi представила "умный" видеорегистратор: что он умеет

Сначала спор был всего на 1 юань, но Донг Минчжу повысил ставку до миллиарда.

Результат. Недавно Gree Electric отчиталась, что доход компании за 2018 составил 198 миллиардов юаней. Доход Xiaomi за тот же период – 174,915 миллиарда юаней. Это на 20 миллиардов меньше, чем у производителя кондиционеров. Как результат, Лей Цзюнь проиграл спор.

Пока ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно