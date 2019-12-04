Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули Alphabet: кто их заменит

Основатели компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покидают Alphabet (материнская компания Google). При этом они останутся соучредителями, акционерами и членами совета директоров компании.

Об этом уже сообщили в официальном заявлении компании. Напомним, Ларри Пейдж занимал пост CEO, а Сергей Брин – президент Alphabet.

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Кто их заменит

CEO корпорации Alphabet станет Сундар Пичай, который возглавляет компанию Google.

Почему покинули компанию

Как объяснили соучредители компании, они сравнивают свою разработку с ребенком, поэтому сейчас этому "ребенку" 21 год, поэтому самое время "покидать семейное гнездо".

Об этом они написали в письме к сотрудникам Google.

"Если сравнивать компанию с человеком, она была бы уже взрослым 21-летним юношей, которому пришло время покидать гнездо. И хотя для нас было огромной честью участвовать в ежедневном управлении, мы верим, что нам пришла пора выполнять роль гордых родителей, готовых делиться советами и любовью, но не ежедневным ворчанием!" – написали учредители.

Также они добавили, считают, что Alphabet и Google не нужны два CEO и один президент.

Что известно о Ларри Пейдже?Это американский исследователь интернет-технологий, миллиардер, один из самых богатых в мире. Во время учебы в Стэнфордском университете Пейдж познакомился с Сергеем Брином. Они вместе запустили интернет-компанию Google в 1998 году.



Пейдж совместно с Сергеем Брином занимал пост президента в компании до 2001 года. В 2015 году Брин и Пейдж основали новую компанию-объединение Alphabet, в которую вошла Google и другие компании, которыми они владели.

Что известно о Сергее Брине?Это американский ученый, исследователь интернет-технологий. По данным журнала Forbes входит в десятку самых богатых людей планеты.



Он занимается благотворительными инвестициями. Вместе с Пейджем они в течение 20 лет на эти цели потратили 20 миллиардов долларов.

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