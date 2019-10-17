Основные характеристики и дата анонса Samsung Galaxy Fold 2 появились в сети

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Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold / Фото из свободных источников

Вскоре после старта продаж смартфона Samsung Galaxy Fold в сети опубликовали первые детали о преемнике гибкого смартфона. Южнокорейские СМИ опубликовали первые характеристики будущей новинки, включая дату анонса новой версии мобильного устройства.

Основные характеристики и особенности. Согласно утечке, новинка получит 8,1-дюймовый дисплей и форм-фактор "раскладушки" с изгибом по горизонтальной оси, сообщает Wccftech.

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Другие спецификации неизвестны. Ожидается, что смартфон будет построен на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 865, которая еще не была анонсирована Qualcomm. По слухам, Samsung также приступила к разработке программного обеспечения, оптимизированного для нового гаджета.

По данным источника, Galaxy Fold 2 получил кодовое имя Bloom (расцвет), которое вероятно символизирует намерение компании расширить свои позиции на рынке гибких смартфонов. Заметим, первый гибкий смартфон вендора разрабатывался с внутренним наименованием Winner (победитель).

via GIPHY

Инсайдеры приписывают аппарату Android 10 из коробки и несколько вариантов расцветки корпуса, включая черный, белый и сиреневый.

Дата презентации. Анонс Galaxy Fold 2, как сообщают сетевые источники, состоится в апреле 2020 после презентации линейки Galaxy S11.

Дата начала продаж, цена и другие подробности о втором гибком устройстве компании производителем не объявлены.

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Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
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