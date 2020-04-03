Оставайся дома: новый дудл от Google – все о COVID-19 и коронавирусные советы
Поисковик Google 3 апреля выпустил новый дудл, которым призвал всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус. Также интернет-гигант рассказал все о COVID-19 и дал ряд важных "коронавирусных советов".
Google 3 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "коронавирусных советов" (coronavirus tips).
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На этой странице можно узнать, что такое COVID-19, увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности. Также Google:
Рассказывает о симптомах болезни
- Кашель.
- Лихорадка.
- Усталость.
- Тяжелое дыхание.
Дает советы, как лечиться
- Если у вас слабые симптомы – оставайтесь дома.
- Если симптомы сильные - немедленно обращайтесь к врачу.
Рассказывает, как предотвратить инфицирование
- Регулярно мойте руки в течение 20 секунд с мылом и водой, пользуйтесь антисептиками.
- Когда кашляете или чихаете – прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или изогнутым локтем.
- Избегайте тесного контакта (не менее 1 метра) с больными людьми.
- Оставайтесь дома и изолируйте себя от других в доме, если вы плохо себя чувствуете.
Девиз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Оставайся Дома. Сохрани Жизнь. Помоги Преодолеть Коронавирус).
Новый дудл от Google призывает оставаться дома и сохранить жизнь
Всю статистику, последние новости и советы также можно увидеть на сайте 24 канала.
Как уберечься от инфицирования коронавирусом / Инфографика 24 канала