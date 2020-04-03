Оставайся дома: новый дудл от Google – все о COVID-19 и коронавирусные советы

Поисковик Google 3 апреля выпустил новый дудл, которым призвал всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус. Также интернет-гигант рассказал все о COVID-19 и дал ряд важных "коронавирусных советов".

Google 3 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "коронавирусных советов" (coronavirus tips).

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На этой странице можно узнать, что такое COVID-19, увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности. Также Google:

Рассказывает о симптомах болезни

Кашель.

Лихорадка.

Усталость.

Тяжелое дыхание.

Дает советы, как лечиться

Если у вас слабые симптомы – оставайтесь дома.

Если симптомы сильные - немедленно обращайтесь к врачу.

Рассказывает, как предотвратить инфицирование

Регулярно мойте руки в течение 20 секунд с мылом и водой, пользуйтесь антисептиками.

Когда кашляете или чихаете – прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или изогнутым локтем.

Избегайте тесного контакта (не менее 1 метра) с больными людьми.

Оставайтесь дома и изолируйте себя от других в доме, если вы плохо себя чувствуете.

Девиз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Оставайся Дома. Сохрани Жизнь. Помоги Преодолеть Коронавирус).



Новый дудл от Google призывает оставаться дома и сохранить жизнь

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