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Оставайся дома: новый дудл от Google – все о COVID-19 и коронавирусные советы

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Оставайся дома: новый дудл от Google / ГСЧС

Поисковик Google 3 апреля выпустил новый дудл, которым призвал всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус. Также интернет-гигант рассказал все о COVID-19 и дал ряд важных "коронавирусных советов".

Google 3 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "коронавирусных советов" (coronavirus tips). 

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На этой странице можно узнать, что такое COVID-19, увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности. Также Google:

Рассказывает о симптомах болезни

  • Кашель.
  • Лихорадка. 
  • Усталость.
  • Тяжелое дыхание.

Дает советы, как лечиться

  • Если у вас слабые симптомы – оставайтесь дома.
  • Если симптомы сильные - немедленно обращайтесь к врачу.

Рассказывает, как предотвратить инфицирование

  • Регулярно мойте руки в течение 20 секунд с мылом и водой, пользуйтесь антисептиками.
  • Когда кашляете или чихаете – прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или изогнутым локтем.
  • Избегайте тесного контакта (не менее 1 метра) с больными людьми.
  • Оставайтесь дома и изолируйте себя от других в доме, если вы плохо себя чувствуете.

Девиз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Оставайся Дома. Сохрани Жизнь. Помоги Преодолеть Коронавирус).


Новый дудл от Google призывает оставаться дома и сохранить жизнь

Всю статистику, последние новости и советы также можно увидеть на сайте 24 канала.


Как уберечься от инфицирования коронавирусом / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Техно Здоровье Коронавирус COVID-19 Google Дудл Техно Интернет
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