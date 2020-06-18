Егор Соболев хорошо известен как журналист, общественный деятель, а также народный депутат. Но это все в прошлом – сейчас мужчина осваивает новую профессию – программиста.

О своем опыте в изучении программирования Соболев рассказал в интервью dou.ua.

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С чего начинал

Кардинально изменить сферу деятельности экс-нардеп решил в 2019 году. Сначала он прошел онлайн-курс на бесплатной платформе Prometheus. Далее был еще один курс Mate Academy, где он изучал язык программирования Python, а потом еще и язык Java.

На меня смотрели, наверное, как на чудака: что он тут вообще делает какой-то 42-летний дядя из Верховной Рады? Но мне это только добавляло энергии,

– признался Соболев.

Первая работа

Как рассказал экс-нардеп, в марте этого года он начал очень активно присылать резюме. В одной компании его даже отобрали в число лучших. Но поработать так и не удалось – эту вакансию отменили из-за карантина.

Через знакомых Соболев познакомился с соучредителем стартапа по обработке открытых данных Data Ocean. Этот сервис помогает компаниям обрабатывать большие объемы открытых данных для поиска новых клиентов и рынков.

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"Денег в проекте я пока не получаю, работаю за опыт. Вижу, что опыт на моем нынешнем уровне – это самое важное. Еще радует то, что я фактически продолжаю свои первые законы в парламенте", – добавил бывший народный депутат.