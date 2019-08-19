От грязи и пестицидов: Xiaomi представила специальную мойку для продуктов питания

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Xiaomi представила мойку для продуктов питания
Xiaomi представила мойку для продуктов питания / gizmochina.com

Китайский производитель Xiaomi выпустил специальную мойку для продуктов питания, которая получила название Mensarjor Sink Washing Machine. Ее традиционно представили на площадке коллективного финансирования Xiaomi.

Как передает gizmochina, устройство предназначено для мойки перед приготовлением овощей и других продуктов.

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Он эффективно очищает продукты от грязи, пыли, частиц и пестицидов. Для этого мойка оснащена специальной ультразвуковой технологией. Вода сливается автоматически после окончания процесса.

Характеристики. Mensarjor Sink Washing Machine состоит из крана, раковины и специального отсека рядом с раковиной. Эти элементы можно купить отдельно. Вместимость отсека для очистки составляет 10 литров. Контейнер способен вместить 50 креветок, 20 картофелин, 10 крабов и 15 яблок одновременно.

Mensarjor Sink Washing Machine
Мойка эффективно очищает продукты от пестицидов

Очистка происходит с помощью генерируемых пузырьков. При этом сами продукты оставляют неповрежденными.

Mensarjor Sink Washing Machine поддерживает три режима очистки. Управление устройством можно выполнять с помощью смартфона через специальное приложение MIJIA.

Цена. На спильнокоште Mensarjor Sink Washing Machine стоит 2498 юаней (356 долларов или 8 900 гривен). Устройство поступит в продажу 14 сентября.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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