От военного проекта до неотъемлемой части жизни: интересные факты об интернете

Мало кто теперь может представить свою жизнь без современных технологий, гаджетов, а особенно без интернета. Создали эту систему не так давно, однако всего за каких-то 50 лет она сумела заполонить весь мир. Количество пользователей сети неуклонно растет, а ее функции и работу совершенствуют.

Создание интернета: как возникла идея

Своеобразным толчком к разработке "всемирной паутины" стал запуск Советским Союзом в 1957 году первого искусственного спутника Земли. США, которые в настоящее время вели с СССР "холодную войну" изрядно обеспокоились дальнейшими разработками Союза.

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Поэтому Пентагон поставил перед американскими учеными нелегкую задачу: создание компьютерной сети. Конкретная идея была озвучена в 1962 году. Этот замысел хотел воплотить руководитель Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США Джозеф Ликлайдер.



Джозеф Ликлайдер

Однако разработку начали аж через семь лет. Министерство обороны США, которое, собственно, и занялось воплощением идеи, имело за цель создание надежной системы передачи данных на случай войны. Поэтому Агентство, благодаря финансированию Минобороны создало первую сеть под названием ARPANET.

Первый ее сервер был установлен 1 сентября 1969 года в Калифорнийском университете, на компьютере, у которого было всего 12 килобайт оперативной памяти. ARPANET стремительно развивалась и росла, и уже к 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты. ​Такая функция стала очень популярной среди пользователей, сначала местных, а вскоре и иностранных.



Команда, которая работала над ARPANET

Уже через два года к сети через трансатлантический кабель были подключены иностранные организации из Великобритании и Норвегии. Следовательно, сеть стала международной.

В 70-х годах 20 века изобретение в основном служило для пересылки электронной почты. Уже тогда начали появляться первые списки рассылок, группы новостей и доски объявлений. Однако объединить все имеющиеся сети еще не удавалось, ведь каждую из них создавали по другим техническим стандартам.

От ARPANET к интернету

Взаимодействовать сети начали только в 80-х годах. Тогда же ARPANET начали называть международным термином "интернет". Но у него появился сильный соперник. Национальный научный фонд США разработал собственную межуниверситетскую сеть, которая была создана из более мелких аналогов.

У нее была гораздо большая пропускная способность, чем у ARPANET. И впоследствии к ней присоединилось около 10 тысяч компьютеров. Уже узнаваемое в мире название "интернет" плавно перешло к более мощной сети, а впоследствии и полностью поглотило предыдущую.



Интерфейс ARPANET для PDP-10 Xerox PARC

ARPANET была вынуждена прекратить свою работу в 1990 году. Развитие и совершенствование сети не останавливали. В 1988 году был изобретен протокол IRC. Благодаря этому в интернете стало возможным общение в реальном времени.

Стремительное развитие сети

Всемирная сеть становилась все популярнее. В 1995 году маршрутизацией всего трафика интернета стали заниматься сетевые провайдеры, которые поставляли услуги. Сети стали доминантным поставщиком информации в интернете и имели наибольший объем трафика.

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Благодаря этой концепции был сформирован Консилиум мировой паутины, а интернет приобрел современный вид. Отдельные сети больше не называли интернетом, это название стало общим для Всемирной системы.



На этом компьютере в начале 90-х запустили первую программу веб-сервера

В течение 90-х годов паутина объединила большинство имеющихся в то время сетей. Уже к 1997 году в Интернете насчитывалось около 10 миллионов компьютеров и было зарегистрировано более миллиона доменных названий. Он стал невероятно популярным средством обмена информацией. По состоянию на 2000 год численность пользователей выросла до 327 миллионов, 100 миллионов из которых были из США.

Интернет сегодня: преимущества и риски

Интернет стал доступен не только через компьютерные сети, но и через спутники связи, радиосигнал, кабельное телевидение, телефонные линии или сети сотовой связи. Всемирная сеть стала неотъемлемой частью нашей жизни.

В 2017 году в мире насчитывали 3,8 миллиарда интернет-пользователей, а это фактически 50% населения Земли. И дальше их количество неустанно растет, как и количество мобильных устройств в сети.



Интернет стал неотъемлемым элементом работы и быта

Современный интернет является универсальной средой для общения, развлечений и обучения. По результатам исследования Оксфордского университета, подростки, которые имеют доступ к сети, получают более высокие оценки, чем те, у кого такой возможности нет.

С помощью интернета стало возможно делать покупки и оплачивать услуги. Всемирная паутина предлагает множество возможностей для коммуникации пользователей. В интернете легко найти людей с общими интересами и хобби. Также многим психологически легче общаться и заводить друзей в виртуальном мире, чем во время личной встречи.



Всемирная сеть может положительно влиять на успехи в учебе

С другой стороны, с распространением интернета стали очевидными и отрицательные стороны этого изобретения. Некоторые настолько увлекаются виртуальной реальностью, что проводят за компьютером до 18 часов в день. Такую зависимость приравнивают к табакокурению и наркомании.

Согласно данным исследований, интернет-зависимыми являются около 10% пользователей во всем мире, а методики избавления от этого недуга до сих пор не разработали.



Часть пользователей страдают от интернет-зависимости

Свободный доступ к любой информации в сети расценивают по-разному. Некоторые считают, что такая вседозволенность может оказать негативное влияние на пользователей. Поэтому в некоторых странах установлены серьезные ограничения на функционирование интернета.

Часто в таких случаях доступ к определенным веб-сайтам блокируют на государственном уровне. Самая жесткая цензура в сети действует в Китае, Северной Корее, Иране и на Кубе. В этих странах тщательно отслеживают контент, который просматривают пользователи, и регулярно блокируют неприемлемые, по мнению властей, социальные сети, веб-сайты и даже целые поисковые системы.

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Сегодня люди пользуются "всемирной паутиной" ежедневно и даже отмечают Международный день сети. Его в еще в 1998 году учредил Папа Римский Иоанн Павел II.

Этот день ежегодно празднуют 4 апреля. А патроном интернета был назначен испанский архиепископ Исидор Севильский, который считается первым в истории энциклопедистом.