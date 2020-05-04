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Отдаю себя Марсу и Земле, – Маск таки продает свои имения

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Илон Маск сдержал обещание
Илон Маск сдержал обещание / theverge.com

CEO компаний Tesla и SpaceX Илон Маск таки сдержал свое слово и выставил на продажу два своих имения общей стоимостью в 39,5 миллиона долларов.

Как ранее сообщал 24 канал, 1 мая Илон Маск заявил в Twitter, что планирует сбыть "почти все, что имеет в собственности". И, похоже, бизнесмен сдержит слово Business Insider.

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Детали о продаже

На сайте купли-продажи недвижимости Zillow уже появились объявления о продаже двух имений Маска.

Один из домов – это имение Бел-Эйр площадью 1500 квадратных метров. Там 7 спален, двухэтажная библиотека, бассейн и теннисный корт. Маск приобрел за 17 миллионов долларов, а сейчас продает почти вдвое  дороже – за 30.

Другое имение, выставленное на продажу, площадью 256 квадратных метров. До Маска оно принадлежало американскому актеру Джину Уайлдеру. Сейчас Маск продает дом за 9,5 миллиона долларов.

Почему продает

На самом деле, достоверно неизвестно. Маск заявил, что продаст почти все, что есть в его собственности.

"Не надо мне денег. Отдаю себя Марсу и Земле. Собственность только тянет тебя вниз", – написал бизнесмен.

Кстати, в тот же день Маск написал в Twitter, что цена акций компании Tesla "слишком большая". Поэтому они упали на 9% – это почти 13 миллиардов долларов.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Илон Маск Новости Техно Техно IT-бизнес
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