Откровения Билла Гейтса: интересные детали

В прошлом самый богатый в мире человек, предприниматель Билл Гейтс – активный пользователь Reddit. Как любой другой пользователь, он порой публикует на сайте посты о чем-то, что его заинтересовало, оставляет комменты. Также он нередко участвует в "Secret Santa" на портале.

В конце февраля Гейтс пообещал на Reddit, поговорить с пользователями. Он пригласил их в раздел IAmA и заявил, что готов ответить на жесткие вопросы.

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Однако большая часть вопросов была мягкой. И спрашивали бизнесмена, например, о том, какие цели он видит для себя в будущем. О технологии, которую он немедленно создал бы, если бы мог. Но были и те, которые заинтересовались личной жизнью Билла Гейтса. Также рассказал о книгах, которые читает сейчас.

Я читаю много научно-популярной литературы. Есть очень много замечательных книг. Сейчас я читаю "Сломать Дарвина". Я люблю книги, которые объясняют какие-то явления, например, "Энергию и Цивилизацию" Смела или все книги Пинкера,

– отметил Гейтс.

Не обошлось без вопросов о богатстве. Один пользователь напомнил Гейтсу, как его заметили в очереди за бургерами. И спросил, какие дорогие вещи или услуги Билл позволяет себе.

У меня неплохой дом. В нем есть комната с батутами, дети любят использовать его, чтобы избавиться от излишков энергии. Другая вещь, которую я иногда использую, – частный самолет. Это помогает мне выполнять работу, связанную с моим фондом,

– поделился Гейтс.

Гейтс сказал реддиторам, что сейчас он счастлив. По словам бизнесмена, когда ему было 30, он и не представлял себе, что люди в возрасте 60 лет могут быть очень умными или развлекаться. А в ответе на другой вопрос Билл признался: будучи представителем среднего класса, он вряд ли был бы так счастлив, как сейчас, обладая миллиардным состоянием.

Одним из самых неожиданных был ответ миллиардера про любимые сериалы и телешоу. Оказалось, что предприниматель не против посмотреть драмы. Ему нравятся криминальные сериалы – например, "Нарко", также ему по душе шпионский триллер "Американцы".

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