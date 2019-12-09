Открытие зонда Parker изменило представления ученых о Солнце

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Открытие зонда Parker изменило представления ученых о Солнце / unsplash

Недавно космический зонд Parker смог приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние. После нескольких витков он отправил данные, которые поставили под сомнение некоторые существующие теории.

Какие данные передал Parker

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Поведение космического ветра

Первое, на что обратили внимание специалисты NASA, – это то, как ведет себя космический ветер. Были обнаружены так называемые «переключатели», которые проявляются в солнечном ветре не дальше орбиты Меркурия.

Также боковое движение солнечного ветра вблизи самой звезды было не только намного сильнее, чем ожидалось, но и завихрился раньше, чем прогнозировалось.

Вспышки на Солнце

Но на этом загадки не заканчиваются. Parker обнаружил крошечные энергетические вспышки, которые никогда не достигают Земли, а также всплески с высоким уровнем тяжелых элементов.

Данные, которые передал зонд Parker – смотрите видео

Космическое агентство сообщает, что эти явления оказались гораздо более частыми, чем ранее предполагалось.

Пылевое облако вокруг Солнца

Было доказано, что границы пылевого облака истончаются примерно в 11 миллионах километров от Солнца благодаря интенсивному выделению тепла, которое превращает эту пыль в газ.

Чем полезны новые данные

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Новые открытия способны изменить представление человечества о причинах появления солнечного ветра, скорости замедления Солнца (ключ к его продолжительности жизни), а также то, как пыль вокруг Солнца влияет на погоду на Земле.

Продолжение миссии

В сентябре 2020 года NASA отправит шестой по счету зонд, который сможет пройти в Беспылевую зону в 3-5 миллионах километров от солнца, что позволит еще лучше исследовать нашу звезду.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Космос Новости Техно Солнце NASA
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