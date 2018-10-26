Отличная новость для PC-геймеров: полноценный Xbox Game Pass запустят на Windows

Генеральный исполнительный директор Microsoft сообщил, что корпорация планирует полноценно запустить Xbox Game Pass на компьютерах. За небольшую плату игроки получат доступ к большой коллекции тайтлов и смогут выбирать развлечения, которые им по вкусу.

Об этом сообщает PCGamer.

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Преимущества подписки давно оценили владельцы Xbox One, а вот пользователям Windows приходилось довольствоваться лишь урезанной версией. Именно с этой несправедливостью и планируют покончить.

Сатья Наделла – генеральный исполнительный директор Microsoft, заявил, что Game Pass заработает на Windows без прежних ограничений. За ежемесячную плату геймеры получат доступ к более чем 200 играм. В коллекцию входят как эксклюзивы Microsoft, например Forza Horizon 4 и Sea of Thieves, так и творения сторонних студий, например Rocket League и Fallout 4.

Xbox Game Pass полноценно заработает на Windows

Точные сроки изменений в работе сервиса не называют. Зато стоимость, вероятно, останется прежней.

Официально Game Pass пришел на PC еще зимой. Выбор тайтлов, правда, все это время был скудным. Поддержку получили только те игры, которые входят в программу Play Anywhere и доступны по абонементу. Их список значительно меньше библиотеки подписки, однако это, как оказалось, было лишь первым шагом.

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