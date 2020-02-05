Отмененный флагман Xiaomi показали на инсайдерских снимках

За последние годы компания Xiaomi выпустила множество смартфонов, но, как оказалось, не все устройства популярного производителя поступили в продажу. В китайской социальной сети Weibo появилась подборка снимков загадочного аппарата в защищенном корпусе, который так и не добрался до прилавков магазинов.

Особенности отмененного смартфона Xiaomi

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Смартфон выполнен в том же дизайне и цвете, что и представленный в 2017 году Xiaomi Mi6. Согласно утечке, компания планировала выпустить его продвинутую версию с приставкой Plus или Pro, но по неизвестным причинам анонс гаджета был отменен.

Аппарат получил двойную камеру с вертикальным расположением сенсоров и широким "подбородком" с интегрированным в кнопку Home сканером отпечатков пальцев. Еще одной особенностью смартфона стал изогнутый экран, а его корпус, как уверяет mydrivers, защищен от попадания воды.

Примечательно, что на боковых гранях устройства отсутствуют кнопки регулировки громкости – по словам инсайдера, они заменены на сенсорные. Автор фото считает, что, как и Xiaomi Mi6, версия с приставкой Pro построена на базе мобильной платформы Snapdragon 835, другие характеристики неизвестны.

Фото смартфона Xiaomi

О планах на выпуск защищенных моделей в текущем поколении смартфонов Xiaomi не сообщала.

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