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Отныне украинцы могут оформить пособие по безработице онлайн

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Unsplash

Минцифри запустило новую электронную услугу на портале Действие. С 24 апреля украинцы могут получить статус безработного и оформить выплаты пособия по безработице онлайн.

Такая услуга стала возможной благодаря постановлению "О реализации экспериментального проекта по реализации прав граждан на социальную защиту от безработицы", которую принял Кабмин, сообщили в Минцифры на своем канале в телеграмме.

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Как воспользоваться услугой

Необходимо авторизоваться в кабинете пользователя на портале Действие с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации BankID или MobileID.

Во время карантина статус безработного и назначения соответствующей помощи по безработице можно получить в течение одного дня по представлению одного заявления онлайн. Нужно будет лишь заполнить анкету. Она поможет определить перечень документов, которые вам необходимо будет добавить в автоматически сформированное заявления.

Уведомление о результате придет вам на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также отобразится в личном кабинете на портале Действие.

После карантина будет изменено время рассмотрения заявления. Также появится функционал для прямой коммуникации менеджера ГСЗ и пользователя по поиску работы.

В Минцифре отметили, что проект реализован в партнерстве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно, Государственной службой занятости (ГСЗ) и при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

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Автор: Михаил Года
Теги: Министерство цифровой трансформации Дия Новости Техно Техно Интернет
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