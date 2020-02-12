Отсутствие темной материи во Вселенной может быть правдой

Одна из космологических гипотез, предложенная в 80-х, свидетельствует, что для объяснения возникновения Вселенной темная материя не нужна. Достаточно лишь внести коррективы в законы гравитации Ньютона. Компьютерная модель показала, что это может быть правдой.

По мнению современных космологов, после Большого взрыва материя была распределена по Вселенной равномерно. Более плотные участки притянули больше материи благодаря силе гравитации. Важный ингредиент этого предположения – так называемая темная материя.

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Почему темная материя важна

С одной стороны, она отвечает за начальное распределение, которое ведет к концентрации газовых облаков. Также она объясняет некоторые загадочные наблюдения: например, звезды во вращающихся галактиках часто движутся так быстро, что должны были бы сойти со своих орбит, однако этого не происходит. Кажется, что их удерживает какая-то дополнительная сила – темная материя.

Гипотеза MOND

Однако прямых доказательств существования темной материи пока не найдено, напоминает Phys.org. По мнению профессора Павела Крупы из Университета Бонна (Германия) и Карлова университета (Чехия), дело может быть совсем не в ней. Возможно, гравитационные силы ведут себя не так, как мы думали. Эта гипотеза имеет название MOND – модифицированной ньютоновской динамики. Она была предложена израильским физиком Мордехаем Милгромом в 1983 году.

Согласно ей, притяжения между двумя массами придерживается законов Ньютона лишь до определенного этапа. При очень слабом ускорении, в случае с галактиками, оно становится сильнее. Поэтому звезды не разлетаются под действием центробежной силы.

Модель гипотезы

Профессор Крупа и его коллеги впервые смоделировали процесс формирования галактик во Вселенной MOND. Во многом полученные результаты оказались очень близки к тому, что мы наблюдаем в телескопы. Так, распределение и скорость звезд подчинялась тем же закономерностям, что и в наблюдаемом Вселенной.

Еще же и слишком, моделирования привело к появлению вращающихся галактик вроде Млечного Пути, тогда как модели с темной материей преимущественно создают галактики без выраженного диска материи.

Вычисления, основанные на существовании темной материи, также очень чувствительны к изменениям определенных параметров, таких как частота сверхновых и их влияние на распределение материи в галактиках. В модели MOND эти факторы почти не играли никакой роли.



Проведенная симуляция подтверждает жизнеспособность гипотезы MOND

Теперь ученые должны повторить свои расчеты и включить в модель еще больше параметров. Тогда мы увидим, действительно ли гипотеза MOND может объяснить реальность.

Одна из самых авторитетных версий, объясняющих поведение темной материи, – модель Лямбда-CMD. Недавно компьютерное моделирование помогло ученым сопоставить теорию с реальностью и понять, почему ни один из экспериментов по выявлению слабых взаимодействий не зарегистрировал эти сигналы.

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