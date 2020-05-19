В России упал метеорит: пользователи публикуют видео

В ночь на 19 мая в Канске (Красноярский край, Россия) упал метеорит. Событие зафиксировали камеры наблюдения и авторегистраторы. Поэтому сейчас в сети есть много роликов, на которых можно увидеть падение.

На видео можно увидеть, как в небе летит яркий объект. В этот момент очевидцы еще и услышали громкий звук.

Интересно Опасно близкие встречи: в Минобороны США рассказали о еще 8 случаях НЛО

Подробнее об инциденте

"Над моей головой пролетел метеорит, да так, что осветил весь двор. Через минуту раздался сильный взрыв звуковой волной", – цитирует местная жительница издание "Проспект мира".

Интересно, что яркую вспышку увидели не только в Канске, но и в других районах Красноярского края.

Метеорит в России, 18 мая: видео

Метеорит увидели в России в ночь с 18 на 19 мая. Объект появился в небе примерно в 22:40 по местному времени (18:40 по Киеву). Метеорит двигался с большой скоростью.

Была ли угроза

Директор обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев добавил, что метеорит, скорее всего, сгорел в атмосфере нашей планеты, поэтому до земли не долетел. По его прогнозу, при вхождении в атмосферу этот объект мог весить несколько килограммов, но после прохождения атмосферы от него остался максимум камень, размером с яблоко. Поэтому паниковать из-за его падения точно не стоит.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.