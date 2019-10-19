Palm OS и с Mobile – рейтинг самых популярных операционных систем за последние 10 лет

Сейчас несомненным лидером на рынке гаджетов является операционная система Android. Но 10 лет назад ситуация была совсем другой. Создатели YouTube-канала Data Is Beautiful создали инфографику, в которой можно увидеть тенденции среди ОС для девайсов в течение последних 10 лет.

В частности, в 1999 году самой популярной была операционная система Palm OS. В то время ее доля составляла почти 75%. Вместе с ней конкурировала Windows Mobile с показателем 14,31%. Также пользовались спросом Symbian OS и BlackBerry OS, и их показатель на рынке был не слишком высок.

К теме: Когда Google "похоронит" Android 9: в компании назвали дату

И уже начиная с 2000 года Windows Mobile начала стремительно завоевывать рынок, в то время как позиции Palm OS ослабевали. К 2002 году существенно укрепила позиции Symbian OS. А через год она вырвалась на первое место, занимая почти 39% рынка.

В 2007 году Symbian OS занимала 61% на рынке гаджетов. В то же время начала набирать обороты Apple iOS. Но показатель у нее был несущественным – она ​​уступала даже BlackBerry OS.

Самые популярные ОС за последние 10 лет: видео

Не лучшим был и дебют Android. Эта ОС уступала даже iOS. Но с 2010 года Android начинает стремительный рост. За этот год операционка показала удивительный скачок выбравшись с 5 на первую строчку рейтинга, занимая более 30% рынка. В тот период iOS была лишь третьей с показателем 15%.



Безоговорочным лидером в 2019 является Android

С 2013 года и до сих показатель Android стабильно удерживает 80% рынка. В 2019 году ОС занимает 85% на рынке гаджетов. Показатель iOS куда скромнее – менее 11% в 2019 году.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно