Сегодня так называемые "оупенспейсы" или офисы с открытым пространством, где нет кабинетов, приобретают все большую популярность. Но далеко не всем работникам комфортно работать в таких условиях.

Пишет издание Dezeen.

Именно для таких работников компания Panasonic представила себе такую шторку или шлем, который должен защитить их личное пространство и психику.

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Девайс называется Wear Space, имеет встроенные наушники и маску для глаз. Поэтому надевая это устройство пользователь таким образом отграничивает себя от окружающей среды, включая звуки и зрительные образы.



Wear Space имеет вид шлема

"У работников возрастает потребность в личном пространстве, в котором они могут сконцентрироваться. Wear Space как раз такое пространство и оно создает – это так же просто, как надеть что-нибудь из одежды", – говорят разработчики.

Сейчас цена новинки составляет 260 долларов (7 300 гривен).

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