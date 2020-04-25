Пандемия COVID-19: Instagram разрабатывает маркировки аккаунтов умерших пользователей

Instagram еще раньше начал разработку маркировки аккаунтов умерших пользователей. Однако из-за пандемии COVID-19 в компании ускорили работу.

Новая функция позволит сохранить профиль, но с пометкой Remembering под именем пользователя, сообщило издание BuzzFeed News.

Важно Instagram запустил в Украине новую функцию для заказа еды онлайн

Однако, когда именно такая функция будет доступна пока неизвестно.

Мы работаем над этими обновлениями уже некоторое время, но сейчас, в частности из-за COVID-19, мы ускорились, чтобы поддержать наше сообщество в трудное время,

– пояснила пресс-секретарь Instagram Лиза Креншоу.

Служба поддержки Instagram отметила, что профиль умершего человека внешне никак не будет отличаться от других профилей. Впрочем, в его аккаунт нельзя будет зайти, он останется в том же виде, в котором его оставил владелец. Одновременно с этим – такой профиль не будет показываться в разделе "Интересно".

Для того, чтобы обозначить профиль человека, который умер, Instagram нужно предоставить свидетельство о смерти. Кроме того, родственники могут попросить удалить аккаунт.

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 25 апреля в мире зафиксировали 2 837 155 случаев заболевания коронавирусом. Из них 197 698 человек скончались, еще 808 975 больных выздоровели.

коронавирусом. Из них 197 698 человек скончались, еще 808 975 больных выздоровели. Худшая ситуация в США, Испании, Италии, Франции и Германии. В некоторый странах коронавирус превратил культовые сооружения на больницы и морги.

в США, Испании, Италии, Франции и Германии. В некоторый странах коронавирус превратил культовые сооружения на больницы и морги. По информации ВОЗ, смертность от коронавируса составляет 3,4%, что в несколько десятков раз выше, чем у обычного гриппа. Но в странах, которые не были готовы к пандемии и получили сразу много больных одновременно, смертность выросла до 9%.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно