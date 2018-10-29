Парашют для миссии NASA на Марсе поставил мировой рекорд: видео

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Парашют ASPIRE
Парашют ASPIRE / NASA

В космическом агентстве NASA сообщили об успешном испытании парашютной системы для роботизированных и человеческих миссий на Марсе.

Система Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) развернули на ракете Black Brant IX, на борту которой разместили груз, пишет Naked Science.

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Достигнув необходимой дистанции, он отделился от ракеты, раскрыл парашют и вернулся на Землю.

В NASA заявили, что парашют раскрылся за четыре десятых секунды, что является самым быстрым результатом в мире относительно конструкций такого размера. Поэтому, ASPIRE поставил мировой рекорд.

Парашют создали из нейлона, технора и кевларовых волокон, чтобы выдерживать тяжелые грузы и не разрушаться при падении через атмосферу.

"Mars 2020" будет везти самый тяжелый груз из всех когда-либо доставленных на Марс и, подобно предыдущим марсианским миссиям, у нас будет только один парашют, и он должен работать. Испытания ASPIRE в деталях показали, как наш парашют поведет себя при раскрытии в сверхзвуковом потоке высоко над поверхностью Марса. И выглядит это прекрасно,
– прокомментировал менеджер проекта Mars 2020 Джон МакНейми.

После успешного тестирования парашюта производителю ASPIRE предложили присоединиться к миссии "Mars 2020". Система будет отвечать за доставку трехметрового ровера на поверхность Красной планеты, который весит больше тонны.

Миссия запланирована в конце лета 2020-го года.

Видео тестирования парашюта для миссии на Марсе

 

Теги: Техно NASA Космос
Источник: 24 канал
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