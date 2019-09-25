Парень бросил свою девушку из-за игры World of Warcraft Classic

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Парень бросил свою девушку из-за игры World of Warcraft Classic
Парень бросил свою девушку из-за игры World of Warcraft Classic / The Sun

Ученые и исследователи убеждены, что видеоигры никак не влияют на повседневную жизнь геймеров, однако некоторые примеры свидетельствуют совсем об обратном. Недавно в сети появилась история трагической любви: стирмерша рассказала, что ее бросил парень ради World of Warcraft Classic.

Очередную трагическую историю любви рассказала стримерша Saruei, говорится на сайте dexerto.com.

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Что случилось? По ее словам, после выхода WoW Classic парень стал все меньше обращать на нее внимания, и в какой-то момент даже перестал отвечать на сообщения. Тогда девушка поставила ультиматум, она или игра. Ответ последовал незамедлительно: "За Орду!"

Популярность игры WoW. Вполне возможно, что это не единственный подобный случай, учитывая популярность World of Warcraft Classic.

Сразу после запуска MMORPG количество ее зрителей на Twitch превысило миллион, а игрокам приходится вставать в живые очереди для выполнения квеста – серверы буквально переполнены. И неизвестно, чем именно пожертвовали геймеры, смиренно ожидая своей возможности убить босса.

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