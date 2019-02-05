Парень совершил самоубийство из-за "дешевого" смартфона: детали трагедии

В Индии 18-летний парень покончил жизнь самоубийством из-за "дешевого" смартфона. По предварительным данным родители отказались покупать юноше дорогое устройство, чтобы играть в популярную PUBG.

В Индии игра PUBG особенно популярна и восхищение ею, особенно в мобильной версии PUBG Mobile, порой доходит среди подростков до крайности, передает сайт Gizchina.

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Хотя расследование инцидента еще продолжается, полиция уже сообщила первые детали. Парень из района Мумбаи под названием Керла требовал от родителей купить ему смартфон за 515 долларов, тогда как семья могла позволить потратить на устройство не более 280 долларов.

После отказа родителей купить более дорогое устройство, он покончил с собой в собственной комнате.

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